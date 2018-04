Fehlt Eintracht Frankfurt im Saisonendspirt: Verteidiger Carlos Salcedo. Foto: Andreas Arnold (dpa)

Wie der mexikanische Fußball-Verband mitteilte, hat sich der Verteidiger einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und dürfte damit für den Rest der Saison ausfallen.

Salcedo war in der 69. Minute des Länderspiels im US-amerikanischen Arlington am Dienstag (Ortszeit) bei einem Zweikampf auf die linke Schulter gestürzt und musste ausgewechselt werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Mexikaner beim Confederations Cup in Russland eine Bänderverletzung im linken Schultereckgelenk erlitten und war für zwei Monate ausgefallen. (dpa)