„Die Vorfreude auf das, was wir erreichen können, überwiegt. Das spürt man in Frankfurt und in der Mannschaft“, sagte der 24 Jahre alte Schweizer im Interview der „Frankfurter Rundschau“. „Jeder ist hungrig, und niemand hat wirklich Angst. Der Druck liegt ganz klar bei den anderen Mannschaften.“ Die Hessen liegen auf dem vierten Platz der Fußball-Bundesliga und würden erstmals in die Königsklasse einziehen.

Ein großes Plus sei die Harmonie im Frankfurter Kader. „Die Stimmung ist immer gut bei uns. Das war sie auch, als es nicht so top lief. Das ist das, was Eintracht Frankfurt auszeichnet“, sagte Sow. „Es stimmt einfach bei uns.“

Auch der Wirbel um den möglichen Weggang von Sportvorstand Fredi Bobic sorge nicht für Unruhe. „Nein, da hat sich auch im Umgang nichts verändert, er kommt immer noch zu den Spielen, die Stimmung ist wie vorher“, meinte er. „Das ist von außen viel größer gemacht worden, als es ist. In der Mannschaft war das kein Thema.“

