Spielerinnen und Spieler der englischen Nationalmannschaften pflanzen im St. George's Park 14 Bäume ein. Foto: Mike Egerton/PA Wire (dpa)

Profis wie Alex Oxlade-Chamberlain, Ashley Young and Joe Hart pflanzten die Bäume am Trainingszentrum des englischen Fußballverbands FA im St. George's Park in Burton upon Trent, wo sich die Spieler für die kommenden Länderspiele vorbereiten. Während der Aktion wurde auch ein historischer Fußball präsentiert, mit dem Soldaten während der Schlacht an der Somme 1916 gespielt haben sollen.

Die Baumpflanzung am St. George's Park markiert auch den Beginn einer Partnerschaft zwischen der FA, dem Nationalen Fußballmuseum und der Umweltschutzorganisation Woodland Trust, die sich der Bewahrung von Waldgebieten in Großbritannien verschrieben hat. (dpa)