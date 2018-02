"Ich halte den Prozess vor Jahresende nicht für abschließbar": DFL-Chef Christian Seifert (dpa)

DFL-Boss Christian Seifert hat eine schnelle Entscheidung über die umstrittene 50+1-Regel und einen möglichen Einstieg finanzstarker Investoren ausgeschlossen. "Ich halte den Prozess vor Jahresende nicht für abschließbar", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bei der Vorstellung des Bundesliga-Reports 2018 in Frankfurt und kündigte an: "Es wird keine Hinterzimmerkommission, sondern eine zeitlich umfassende und strukturierte Befragung aller Clubs geben."

Die 50+1-Regel gibt es nur in Deutschland. Sie begrenzt den Einfluss externer Investoren bei einem Club, weil Stammvereine nach einer Ausgliederung der Profi-Abteilungen weiter die Mehrheit der Stimmanteile in einer Kapitalgesellschaft besitzen müssen.

Fundierte Debatte notwendig

Nachdem Hannover-Präsident Martin Kind seinen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung derzeit ruhen lässt, hatte die DFL eine Grundsatzdebatte über die in den Statuten verankerte Regel angeregt. "Eine Diskussion auf der Basis, darf ein Scheich kommen oder nicht, wird der komplexen Thematik nicht gerecht", sagte Seifert. "Wir wollen die Debatte fundiert führen."

In diese sollen auch die nationalen und europäischen Kartellhüter in Bonn und Brüssel eingebunden werden. Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund über die mögliche Einbeziehung der 3. Liga wolle die DFL erst zu einem späteren Zeitpunkt führen. "Grundsätzlich reden wir erst einmal über die Profivereine, denn da kann der größte finanzielle Schaden für den deutschen Fußball entstehen", betonte Seifert. (dpa)