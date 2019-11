Gladbachs Laszlo Benes (M) muss verletzt vom Platz und wird dabei von zwei Betreuen gestützt. Foto: Marius Becker/dpa (Marius Becker / dpa)

Kramer, der im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen bereits in der 34. Minute ausgewechselt wurde, erlitt eine Zerrung am Innenband im Knie. Benes, der nach einer Stunde vom Platz musste, hat sich eine Prellung am Sprunggelenk zugezogen. Dies teilte der Club nach weiteren Untersuchungen mit. (dpa)