Die Leverkusener Mannschaft jubelt nach dem Treffer zum 1:0. Foto: Torsten Silz/dpa (Torsten Silz / dpa)

Auch bei der Heimpremiere des neuen Trainers Jan-Moritz Lichte konnten die Rheinhessen die Negativserie von nun vier Bundesliga-Niederlagen am Samstag vor 250 zugelassenen Zuschauern nicht beenden.

Dafür gelang der Werkself durch das Tor von Lucas Alario (30. Minute) der erste Sieg in dieser Saison und der sechste Erfolg hintereinander gegen Mainz. Glück hatte Bayer-Profi Edmond Tapsoba, der in der 78. Minute erst die Rote Karte sah, aber nach Videobeweis weiterspielen durfte.

Die Begegnung war an Ereignissen und Torszenen arm, aber keineswegs langweilig. Beide Mannschaften attackierten früh, ließen auf beiden Seiten wenig Raum zur Entfaltung. Allerdings zirkulierte der Ball in den Reihen der dominierenden Leverkusen teilweise sehenswert, ohne damit viel offensive Effektivität zu entfalten. Die Hausherren störten dabei beherzt und hinterließen im Vergleich zu den Partien bei RB Leipzig (1:3), gegen den VfB Stuttgart (1:4) und beim 1. FC Union Berlin (0:4) sehr ordentlich auf - hatten aber zunächst nur wenig Zug zum gegnerischen Tor.

Mainz-Coach Lichte verzichtete noch auf Neuzugang Kevin Stöger, da der Österreicher nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit noch Fitnessdefizite hat. Auch der begnadigte Adam Szalai, der Ende September ein Anlass für den einmaligen Spielerstreik und in dessen Folge die Beurlaubung von Achim Beierlorzer als Chefcoach gewesen ist, war nicht im Kader.

Die Mainzer hätten um ein Haar bereits in der 7. Minute in Rückstand geraten können. Ein Faustabwehr ihres Torwarts Robin Zentner landete vor den Füßen von Leon Bailey, der aus gut 20 Meter mit einem Heber nur knapp am linken Pfosten vorbei zielte. Auch die zweite gute Chance hatte Bayer 04. Nach einer Hereingabe nahm Daley Sinkgraven (15.) den in den Strafraum hereinfliegenden Ball volley, doch der Schuss wurde von Jeremiah St. Juste noch abgeblockt.

Nach einer halben Stunde zahlte sich die Überlegenheit der Gäste mit bis zu 70 Prozent Ballbesitz dann doch aus. Nach einer Ecke von Bailey gelang Alario per Kopf das 1:0, wobei Keeper Zentner den Ball fast pariert hätte, ihn aber nur knapp hinter der Torlinie erwischte. Alario hatte in der Vorsaison schon das Siegtor gegen Mainz erzielt.

Auch nach der Halbzeit blieben die Rollen ähnlich verteilt. Bayer beherrscht das Geschehen, die Rheinhessen mühten sich mehr Druck zu erzeugen - aber am Ende ohne Erfolg. Aufregung gab es nur noch in der 78. Minute, als Tapsoba nach einer Notbremse an Karim Onisiwo erst die Rote Karte sah. Die Entscheidung wurde jedoch wegen Abseits des 05er-Stürmers annulliert. Leverkusen kann nun mit einem Erfolgserlebnis in die Europa-League-Saison gegen OGC Nizza am Donnerstag starten.

© dpa-infocom, dpa:201017-99-980613/2 (dpa)