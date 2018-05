Hängt die Fußballschuhe an den Nagel: Ex-Bundesligaprofi Mikael Forssell. Foto: Jochen Lübke dpa (dpa)

Der 37-Jährige erklärte zugleich, als Manager oder Trainer weitermachen zu wollen. Das sei sein „Traum“. Er mache gerade seine Trainerscheine und habe einen Abschluss in Sportmanagement. Forssell hatte für Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 in der 1. Bundesliga gespielt sowie für den VfL Bochum in Liga Zwei. Zuletzt stand er beim finnischen Erstliga-Club Helsinki IFK unter Vertrag. Für Finnland traf der Mittelstürmer in 86 Länderspielen 29 Mal. (dpa)