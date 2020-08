Nach Champions-League-Sieg

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ex-Kapitän Matthäus: Bayern ein Verein in Perfektion

Bayern Münchens Ex-Kapitän Lothar Matthäus hat seinen früheren Club nach dem Gewinn der Champions League in den höchsten Tönen gelobt. „Der FC Bayern München ist heute ein Fußball-Verein in Perfektion“, schrieb der Rekord-Nationalspieler am Montag in seiner Sky-Kolumne.