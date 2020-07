Spielte schon einmal erfolgreich für Werder: Max Kruse. Foto: Christian Charisius/dpa (Christian Charisius / dpa)

„Falls Kruse sich eine Rückkehr vorstellen kann, sollte Werder ihn zurückholen“, sagte der 46-Jährige in einem Interview des „Weser-Kurier“.

Kruse spielte zuletzt bei Fenerbahçe Istanbul in der Türkei, hatte dort aber Mitte Juni vorzeitig seinen Vertrag gekündigt. Der Ex-Profi von Werder, dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach hatte zuletzt öffentlich mit einem Comeback in Deutschland geliebäugelt, war allerdings hauptsächlich mit dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht worden.

Kruse hatte zu Beginn seiner Profikarriere und zwischen 2016 und 2019 für Bremen gespielt. „Du brauchst Leute, die in schwierigen Phasen vorangehen. Und Max ist so jemand“, beschrieb Hamann eine Qualität des 32-Jährigen.

Eine Verpflichtung Kruses würde aus Hamanns Sicht auch bei anderen Transfers helfen. „Wenn andere Spieler wissen, dass der Kruse schon da ist, dann fällt es leichter, noch den zweiten, dritten oder vierten Transfer zu tätigen“, sagte er. In unsicheren Corona-Zeiten sieht Hamann, der als TV-Experte arbeitet, auch Chancen für Werder. „Wenn man kreativ und schnell ist, kann man derzeit Spieler bekommen, die man sonst nicht bekommen hätte.“

