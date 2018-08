Central Coast Mariners

Ex-Sprint-Star Bolt debütiert als Fußballer in Australien

Jamaikas achtmaliger Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat in Australien sein Debüt als Fußballer gegeben. Für den A-League-Proficlub Central Coast Mariners durfte Bolt in einem Freundschaftsspiel gegen eine Amateurmannschaft in der 71. Minute aufs Feld.