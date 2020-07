War lange Zeit Manager von Werder Bremen: Willi Lemke. Foto: Axel Heimken/dpa (Axel Heimken / dpa)

„Unser Trainer hat die schwere Last, von Anfang an eine erfolgversprechendere Mannschaft zu präsentieren. Wenn das ausbleibt, gehen die kritischen Diskussionen gleich wieder los“, sagte Lemke in einem Interview der „Sport Bild“. „Die Aufgabe für Florian Kohfeldt wird jetzt noch belastender und schwerer.“

Kohfeldt darf trotz der schwachen Saison in Bremen weiter machen. Der Start in die am 18. September beginnende neue Spielzeit wird aber dadurch erschwert, dass den Norddeutschen die finanziellen Mittel für Verstärkungen fehlen.

© dpa-infocom, dpa:200722-99-882672/2 (dpa)