Lucien Favre soll Borussia Dortmund zu mehr Spielkultur verhelfen. Foto: Bernd Thissen (dpa)

„Es ist eine große Herausforderung. Wenn der BVB kommt, kann man das als Trainer nicht ablehnen, das ist unmöglich“, sagte der 60 Jahre alte Schweizer bei seiner Vorstellung in Dortmund.

Der einstige Coach von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach, der nach seinem Abschied vom OGC Nizza einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 erhielt, soll dem Tabellenvierten der vergangenen Saison zu mehr Spielkultur verhelfen. „Das wirklich Hervorstechende ist, dass er bei früherer Stationen immer das Potenzial, das vorhanden war, voll ausgeschöpft hat“, lobte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

In zwei Trainingslagern in den USA (18. bis 26. Juli) und der Schweiz (1. bis 8. August) sowie insgesamt sieben Testspielen will Favre dem Team eine klare Spielphilosophie vermitteln. Das erste Pflichtspiel unter Favre findet am 20. August in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth statt. (dpa)