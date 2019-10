FC Augsburg schockt Bayern im Derby - BVB besiegt Gladbach

Die Dortmunder Spieler um Dortmunds Torschütze Marco Reus bejubeln das Siegtor. Foto: Guido Kirchner/dpa (Guido Kirchner / dpa)

Mit einem Tor in der Nachspielzeit hat der FC Augsburg den FC Bayern München im Derby geschockt. Durch das 2:2 (1:1) verpasste der deutsche Serienmeister mit 15 Punkten den Sprung an die Spitze der Fußball-Bundesliga. Hinzu kam eine womöglich schwere Knieverletzung von Niklas Süle.

Derweil entschied am Abend Borussia Dortmund das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0) für sich. Ohne den aus disziplinarischen Gründen suspendierten Jadon Sancho sicherte sich der BVB in der hitzigen und temporeichen Partie nach drei Remis in Serie den vierten Saisonerfolg. Den entscheidenden Treffer markierte der Ex-Gladbacher Marco Reus (58.).

Bayerns Serge Gnabry (l) hat es gegen Augsburgs Philipp Max schwer. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

Mit 15 Punkten ist der BVB punktgleich mit dem FC Bayern sowie einen Zähler hinter Spitzenreiter Gladbach und dem VfL Wolfsburg Vierter. Allerdings leisteten die Dortmunder auch eine unfreiwillige Steilvorlage für den FC Schalke 04: Der Erzrivale könnte am Sonntag mit einem Sieg bei 1899 Hoffenheim Gladbach verdrängen.

Der Niederländer Wout Weghorst sicherte dem in dieser Saison weiter unbesiegten VfL Wolfsburg mit seinem fünften Saisontor ein 1:1 (0:0) bei RB Leipzig, das durch Nationalstürmer Timo Werner führte.

Unions Torschütze zum 2:0, Marcus Ingvartsen (M), jubelt mit Christopher Trimmel. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa (Monika Skolimowska / dpa)

In Überzahl besiegte Fortuna Düsseldorf nach der Gelb-Roten Karte für den Schweizer Fernandes Mainz 05 durch ein Tor von Rouwen Hennings in der 82. Minute mit 1:0 (0:0). Nach Toren von Marius Bülter und Magnus Ingvartsen feierte Liga-Neuling Union Berlin beim 2:0 (1:0) gegen den SC Freiburg seinen zweiten Saisonsieg nach dem 3:1 gegen Dortmund. Für Hertha BSC stach beim 1:1 (0:1) in Bremen Joker Dodi Lukebakio, der Werders frühes 1:0 von Joshua Sargent ausgleichen konnte.

Auch in Augsburg war Thomas Müller bis zur 80. Minute wieder nur Bankdrücker. Nach wenigen Sekunden lagen die Bayern durch Marco Richter zurück - am Ende des Spiels wurden sie erneut geschockt. Torjäger Robert Lewandowski sorgte mit dem 1:1 für einen Liga-Rekord. Der Pole (12 Saisontore) traf an den ersten acht Spieltagen. Das war zuvor nur Pierre-Emerick Aubameyang für Borussia Dortmund in der Saison 2015/16 gelungen. Serge Gnabry erzielte das zweite Bayern-Tor, ehe in der Nachspielzeit Alfred Finnbogason Augsburg jubeln ließ.

Das Sturmduo Goncalo Paciencia (2 Tore) und Bas Dost hatte Eintracht Frankfurt am Freitagabend ein bemerkenswertes 3:0 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen beschert. Der 8. Spieltag wird am Sonntag mit den Partien 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 und 1. FC Köln gegen SC Paderborn abgeschlossen. (dpa)