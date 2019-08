Bis 2022

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

FC Augsburg verlängert Vertrag mit Torjäger Finnbogason

Er fühlt sich wohl in Augsburg und mit seinen Toren ist Alfred Finnbogason enorm wichtig für den Fußball-Bundesligisten. Das soll auch in Zukunft so bleiben.