Uwe Klein (l), Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, präsentiert den vom FC Augsburg geliehenen Kevin Danso als Neuzugang. Foto: -/Fortuna Düsseldorf/dpa (- / dpa)

Danso habe beim FCA noch einen „langfristigen“ Vertrag, teilte Augsburg mit, ohne die Laufzeit zu konkretisieren. In der vorigen Spielzeit war der Nationalspieler bereits an den FC Southampton nach England ausgeliehen. In der Premier League kam er kaum zum Einsatz.

„Wir sind von seinem großen Potenzial überzeugt. Für seine weitere Entwicklung ist es allerdings entscheidend, dass er viel Spielpraxis auf hohem Niveau bekommt“, sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. „Insofern freuen wir uns, dass wir uns mit Fortuna Düsseldorf auf eine einjährige Leihe einigen konnten.“ Danso ist seit 2014 in Augsburg, im März 2017 debütierte er in der Bundesliga. Er kommt auf 41 Partien in der Bundesliga und erzielte dabei drei Tore.

