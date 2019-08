Bayern Münchens Kingsley Coman hat sich eine Knieprellung zugezogen. Foto: Sven Hoppe (Sven Hoppe / dpa)

Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern ergeben. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kann den Angaben zufolge voraussichtlich schon am Freitag wieder ins Training einsteigen.

Der in der Schlussphase eingewechselte Coman war bei einem Zweikampf am linken Knie getroffen worden, hatte vor Schmerzen aufgeschrien und nicht mehr weiterspielen können. „Ich glaube, dass es nicht so schlimm ist. Wir hoffen, dass er die nächsten Tage wieder mit dabei ist“, hatte Trainer Niko Kovac nach dem Spiel gesagt. (dpa)