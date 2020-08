Bundesliga

FC Bayern plant Gespräch mit Alabas Berater in Lissabon

In den Vertragsverhandlungen mit David Alaba will sich der FC Bayern München am Rande des Champions-League-Finalturniers in Lissabon mit dessen Berater Pini Zahavi treffen.