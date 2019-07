Der FC Bayern testet beim Audi Cup seine Form und trifft in der ersten Partie auf Fenerbahce Istanbul. Foto: E. Williams/ZUMA Wire (Erik Williams / dpa)

München (dpa) - Nach einer erfolgreichen US-Tour bestreitet der FC Bayern beim Audi Cup in der heimischen Allianz Arena die letzten zwei Tests vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison.

Das Team von Trainer Niko Kovac empfängt heute (20.30 Uhr/ alle Spiele im ZDF) zunächst den türkischen Traditionsclub Fenerbahce Istanbul mit dem früheren Bundesliga-Profi und Fußball-Nationalspieler Max Kruse. Im anderen Duell trifft Real Madrid auf Tottenham Hotspur (18.00 Uhr).

Die Sieger der beiden Partien treffen am Mittwoch (20.30 Uhr) im Finale dieses Viererturniers aufeinander. In der anderen Partie geht es um Platz drei. Bayern hatten den Audi Cup in bislang fünf Auflagen dreimal gewonnen, zuletzt 2015 durch einen Finalsieg gegen Real.

„Früher haben wir auf Dorfplätzen gespielt, jetzt spielen wir schon Vorbereitungsspiele gegen Topmannschaften. Das bringt uns selbst in eine gute Position“, sagte Kovac. Nachdem sein Team bei einer Tour durch die Vereinigten Staaten in drei Testspielen zwei Siege eingefahren hatte, geht es nun um den Feinschliff für Samstag. Dann gastieren die Münchner im Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund.

Gegen Fenerbahce könnte Benjamin Pavard sein Heim-Debüt für den deutschen Rekordmeister geben. Der Franzose kam im Sommer vom VfB Stuttgart nach München. Sein Weltmeister-Kollege Lucas Hernández ist nach einer Knie-OP noch im Reha-Training und wird im Audi Cup fehlen.

Neben den beiden Abwehrspielern, die zusammen 115 Millionen Euro an Ablöse gekostet haben, und Fiete Arp vom Hamburger SV haben die Bayern bislang keinen weiteren Neuzugang verpflichtet - indes aber bereits fünf Profis abgegeben. Aktuell bemüht sich München intensiv um Nationalstürmer Leroy Sané von Manchester City. Coach Kovac sagte im ZDF, er gehe davon aus, „dass wir ihn bekommen können“.