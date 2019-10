Der FC Bayern München will den französischen Nationalspieler Hernandez nicht für die anstehenden Länderspiele abstellen. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

„Wir werden der französischen Nationalmannschaft Bescheid sagen, dass es dem Spieler nicht gut geht, dass er verletzt ist. Dann werden die Mediziner das unter sich klären“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 1:2 des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim.

Alaba erlitt in der abgelaufenen Woche beim 7:2 gegen Tottenham einen Haarriss an der Rippe. Hernández hat laut Salihamidzic eine „Stressreaktion“ am im Frühjahr operierten Knie. „Deswegen werden wir die zwei Spieler nicht abstellen“, sagte Salihamidzic. Er berief sich auf eine Einschätzung und Entscheidung der medizinischen Abteilung um Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hatte Hernández trotzdem nominiert.

Bayern-Trainer Niko Kovac verwies auf die vom Weltverband FIFA vorgeschriebene Abstellungspflicht für Nationalspieler. „Wir haben unsere Sichtweise. Wir sind verpflichtet, die Spieler abzustellen“, sagte der frühere kroatische Nationalcoach. „Die Spieler müssen vorstellig werden. Wenn das dort auch diagnostiziert wird, ist es klar, dass ein Spieler nicht eingesetzt werden kann.“ (dpa)