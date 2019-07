Test-Turnier

FC Sevilla gewinnt Opel Cup - Mainz 05 wird Zweiter

Der FC Sevilla hat den zum zweiten Mal ausgespielten Opel Cup in Mainz gewonnen. Der fünfmalige Europa-League-Champion gewann das Turnier am Samstag souverän nach Siegen gegen den FC Everton (1:0) und den FSV Mainz 05 (5:0) in jeweils zweimal 30 Minuten Spielzeit.