Henk Veerman kommt aus Heerenveen. Foto: Kay In 't Veen/ANP (dpa)

Über die Ablösemodalitäten für den 27 Jahre alten Mittelstürmer vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von rund 500 000 Euro. Der in Volendam geborene Profi stand seit Februar 2015 in Heerenveen unter Vertrag. Er erzielte bei 95 Einsätzen in der niederländischen Ehrendivision 17 Treffer und gab acht Torvorlagen. (dpa)