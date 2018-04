Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck gibt noch nicht auf. Foto: Marius Becker (dpa)

„Mir gefällt es nicht, dass alle in der Vergangenheit sprechen. Noch sind wir nicht abgestiegen, wir versuchen, die kleine Chance zu nutzen“, sagte Ruthenbeck. Am Sonntag (18.00 Uhr) empfängt der FC in Köln den Tabellenzweiten Schalke 04.

Vier Spieltage vor dem Saisonabschluss haben die Kölner als Tabellenletzter neun Punkte Rückstand zu Relegationsrang 16. Mit Markus Anfang wurde der künftige Trainer bereits verpflichtet. Ruthenbecks Nachfolger kommt zur nächsten Saison vom Zweitligisten Holstein Kiel nach Köln.

Ruthenbeck ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft nach zuletzt drei Partien nacheinander ohne Sieg gegen Schalke eine positive Reaktion zeigen kann: „Wir werden um die letzte Möglichkeit kämpfen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist.“

Köln fehlt bis zum Saisonende Matthias Lehmann. Der Teamkapitän wurde am Freitag am Ellenbogen operiert. Auch Christian Clemens und Simon Zoller fallen am Sonntag aus. (dpa)