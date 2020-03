E-Sport-Event

FIFA-20-Turnier: Frankfurt und Hertha mit Torfestivals

Trotz der Corona-Pause glänzen die Stars der Bundesliga am Ball. Nicht am realen, sondern am virtuellen. Prominente Kicker waren bei der „Bundesliga Home Challenge“ an der Playstation aktiv.