Blockt alle Fragen zu seiner Zukunft ab: Münchens Interimstrainer Hansi Flick. Foto: Sven Hoppe/dpa (Sven Hoppe / dpa)

„Das Spiel gegen Dortmund ist die Ziellinie. Da wollen wir durchgehen mit einem Sieg. Das ist das, was mich antreibt“, sagte der Interimscoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München. Die Zukunft interessiere ihn vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht: „Der FC Bayern wird seine Entscheidung treffen.“

Wie beim 2:0 gegen Olympiakos Piräus im ersten Spiel unter seiner Leitung will Flick auch gegen den BVB das Augenmerk der gesamten Mannschaft auf die Abwehrarbeit richten. „Es hat uns sehr gut getan, dass wir uns auf die Defensive konzentriert haben“, sagte Flick angesichts einer Vielzahl von Gegentoren in den Partien zuvor.

Vieles spricht dafür, dass der 54-Jährige wieder mit der Elf des Piräus-Spiels beginnt, also ohne Philippe Coutinho und Thiago. Wegen der Sperre von Jérôme Boateng kommt der 19-jährige Lukas Mai als „Option für die Defensive“ in den Kader. Flick erwartet gegen den BVB ein „Spiel auf hohem Niveau“. Beide Titelanwärter stehen unter Druck, um den Anschluss an Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach zu halten. (dpa)