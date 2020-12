Hansi Flick sieht sein Team weiter titelhungrig. Foto: Marco Donato/FC Bayern München AG/FCB/dpa (Marco Donato / dpa)

„Ich habe keine große Sorge, dass das passiert. Anzeichen dafür gibt es keine. Jeder bei uns weiß: Ich bin hier beim FC Bayern, ich arbeite beim FC Bayern, da geht es ums Gewinnen, um Meisterschaften, um Titel“, sagte der Trainer im Mitgliedermagazin „51“. „Es wird viel verlangt, du musst immer bereit sein. Der Fokus in diesem Team ist da.“ Am Samstag treffen die Münchner als Bundesliga-Spitzenreiter auf den Tabellenzweiten RB Leipzig.

Flick verriet in dem Interview, was er in seiner Mannschaft nicht akzeptieren würde. „Ich habe Verständnis für vieles - aber vor allem bei einem Punkt gibt es bei mir eine klare Grenze: Es geht immer um die Qualität“, sagte der 55-Jährige. „Wenn ich nicht permanent für den Extrameter bereit bin, habe ich beim FC Bayern nichts zu suchen. Und ich habe kein Verständnis dafür, wenn das jemand nicht begreift. Wir brauchen hier keinen Spieler, der immer nur so hoch springt, wie er springen muss.“

Flick ist seit gut einem Jahr Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters. In 53 Pflichtspielen bejubelte er 47 Siege, dazu gab es drei Remis und drei Niederlagen. „Aber ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden und weiß, wenn beim FC Bayern mal kein Erfolg da ist, kann es schnell in die andere Richtung gehen. Dessen bin ich mir bewusst, alles andere wäre naiv. Dennoch gehe ich immer vom Positiven aus. Und es läuft ja ganz gut“, sagte Flick. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2023 datiert.

© dpa-infocom, dpa:201203-99-556303/2 (dpa)