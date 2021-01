Nach Pleite in Mainz

Forsberg gibt Leipziger Titelhoffnung nicht auf

Stürmer Emil Forsberg (29) von RB Leipzig glaubt noch an die Titelchance der Sachsen in der Fußball-Bundesliga. Die Saison sei noch lang, sagte der Schwede nach dem 2:3 am Samstag beim FSV Mainz 05 im ZDF-„Sportstudio“.