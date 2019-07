Emil Forsberg (M.) steht bei RB Leipzig unter Vertrag. Foto: Enrique de la Fuente/Shot for pr/gtres (Enrique de la Fuente/Shot for pr / dpa)

Vor einem Treffen mit Clubchef Oliver Mintzlaff kommender Woche sagte Hasan Cetinkaya der „Bild“-Zeitung: „Emil ist ganz sicher bereit für den nächsten Schritt. Die Frage ist, wo er den macht.“

Forsbergs aktueller Vertrag ist noch gültig bis zum 30. Juni 2022. Der 27 Jahre alte schwedische Nationalspieler wechselte im Sommer 2015 von Malmö FF zum damaligen Zweitligisten nach Sachsen.

Bei dem Treffen mit RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff will Forsbergs Berater die Zukunft seines Schützlings auslotsen. „Es geht darum, ob Emil in Leipzig verlängert - oder offen für einen anderen Klub ist.“ Im vergangenen Jahr soll laut Cetinkaya unter anderem AS Rom Interesse an Forsberg gehabt haben. „Damals haben wir eine Absprache getroffen, dass Emil noch ein Jahr in Leipzig bleibt. Das wollte der Verein unbedingt.“

Auch Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann wolle Forsberg weiter haben, versicherte Cetinkaya. „Es liegt jetzt an RB Leipzig, ob das der Fall ist“, sagte er. (dpa)