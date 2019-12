16. Bundesliga-Spieltag

Frankfurt setzt Negativserie fort: Späte Pleite gegen Köln

Eintracht Frankfurt hat die Negativserie in der Bundesliga fortgesetzt. Beim 2:4 (2:1) gegen den 1. FC Köln blieb der Europa-League-Teilnehmer am Mittwochabend zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg.