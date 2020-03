Wieder einsatzbereit: Freiburgs Luca Waldschmidt. Foto: Patrick Seeger/dpa (Patrick Seeger / dpa)

Beide sind seit Mitte der Woche wieder voll im Training, nachdem sie beim Auswärtsspiel in Dortmund wegen Adduktoren- beziehungsweise Magen-Darm-Problemen gefehlt hatten. Dafür könnte Janik Haberer ausfallen, der beim BVB wegen einer Zerrung ausgewechselt werden musste.

Die Freiburger treffen in dieser Saison bereits zum dritten Mal auf Union. Kurz nach dem Hinspiel, das sie 0:2 verloren, schieden sie in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Aufsteiger aus. „Keiner will zum dritten Mal gegen eine Mannschaft verlieren“, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. „Aber wir sollten da jetzt positiv dran gehen und nicht zu viel Druck aufbauen.“ Die Intensität der Trainingswoche stimme ihn „zuversichtlich“ für das dritte Spiel gegen Union: „Wir müssen uns etwas zutrauen und Präsenz zeigen, damit der Funke überspringt aufs Publikum.“ (dpa)