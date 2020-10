Trainer Christian Streich war mit dem SC Freiburg wieder kein Sieg über Borussia Dortmund vergönnt. Foto: Tom Weller/dpa (Tom Weller / dpa)

Beim ernüchternden 0:4 am Samstag in der Revierstadt konnte der 55-Jährige immerhin in der ersten halben Stunde hoffen, als sein Team dem hohen Favoriten gekonnt Gegenwehr leistete. Doch mit dem Treffer des norwegischen Nationalspielers Erling Haaland in der 31. Minute zum 1:0 nahm die für Streich mittlerweile altbekannte Geschichte ihren Lauf. „Es wurde schon unruhig im Stadion“, kommentierte der Fußball-Lehrer, „aber dieses Tor hat uns verunsichert.“

Auch sein verzweifelter Versuch, beim Stand von 0:2 das neuerliche Unheil noch abzuwenden und gleich alle drei Offensivspieler Lucas Höler, Nils Petersen und Roland Sallai zeitgleich in der 55. Minute auszuwechseln, blieb ohne die erhoffte Wirkung. So kam es, wie es kommen musste. Streich kassierte in seinem 292. Spiel seine 100. Niederlage - ausgerechnet gegen den Angstgegner. „Wir waren einfach nicht gut genug, um hier heute etwas zu holen“, bekannte er.

