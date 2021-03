Hat eine mögliche Europapokal-Teilnahme des SC Freiburg noch nicht abgeschrieben: Vincenzo Grifo. Foto: Tom Weller/dpa (Tom Weller / dpa)

„Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich sammeln, und wenn wir in den letzten vier bis fünf Spielen noch die Chance auf Europa haben, haben wir darauf natürlich Bock“, sagte der Offensivmann des Fußball-Bundesligisten der Deutschen Presse-Agentur. Grifo trifft mit Freiburg zum Abschluss des 26. Spieltags am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf den FC Augsburg. Anschließend geht es für den 27-Jährigen wieder zur italienischen Nationalmannschaft.

Überrascht war er nicht, auch für die bevorstehenden Länderspiele der Squadra Azzurra nominiert worden zu sein, „etwas ganz Besonderes“ bleibt es dennoch für Grifo. Die große Ehrfurcht vor den Stars der Nationalelf hat er abgelegt, aber er spürt „eine große Vorfreude, mich mit den Jungs messen zu können, aber auch zu zeigen, was ich gelernt und wie ich mich weiter entwickelt habe“. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt er auf sieben Tore und sechs Vorlagen.

Darüber, dass er in der Rückrunde noch nicht getroffen hat, macht sich Grifo „keinen Kopf, es kommen ja noch neun Spiele und die Chance, da zu scoren“. Und die sei gegen die kommenden Gegner, gegen die der Sport-Club in der Hinrunde ungeschlagen blieb, größer als zuletzt. Das persönliche Erfolgserlebnis sei ihm aber ohnehin nicht so wichtig. „Es geht um die Mannschaft“, betonte Grifo.

