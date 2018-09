Zieht den medialen Umgang mit den Trainern kritisch: Wolfsburg-Coach Bruno Labbadia. Foto: Federico Gambarini (dpa)

Bereits als Trainer des VfB Stuttgart hatte Labbadia vor sechs Jahren eine Wutrede zu diesem Thema gehalten und 2012 unter anderem gesagt: „Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.“ Seine Aussagen von damals hätten heute „mehr denn je“ Gültigkeit, betonte er. „Ich finde es unsäglich, was in der Öffentlichkeit aktuell schon wieder mit dem einen oder anderen Trainer passiert. Es sind gerade einmal zwei Spiele absolviert! Ich finde, das können wir Trainer auch nicht akzeptieren.“ (dpa)