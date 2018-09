Braunschweigs Stürmer Klaus Gerwien (r) in Aktion gegen Bayern-Torhüter Sepp Maier. Foto: Wolfgang Weihs (dpa)

Gerwien gehörte zu jener Braunschweiger Mannschaft, die 1967 überraschend deutscher Meister wurde. Schon 1963 bestritt er sein erstes von sechs Länderspielen. Einer der größten Momente seiner Karriere war, als er im Dezember 1968 per Fallrückzieher das 2:2 für die deutsche Nationalmannschaft in einem Länderspiel in Rio de Janeiro gegen Brasilien erzielte. (dpa)