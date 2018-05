Leverkusens Stefan Kießling (r) wird nach 12 Jahren im Bayer-Dress vor der Partie verabschiedet. Foto: Marius Becker (dpa)

Der Verein hatte auf den Sitzen im Stadion Aufkleber mit der Aufschrift „Danke Kies“ und auf einigen Plätzen auch T-Shirts mit der entsprechenden Aufschrift ausgelegt.

Die Fans breiteten vor dem Spiel eine Choreographie fast durch das gesamte Stadion aus. Neben einem großen Kießling-Konterfei war auf den Zuschauerrängen „Danke Stefan“ zu lesen und quer über den Oberrang: „Typen wie Du sind im Profifußball schwer zu finden. Deine bedingungslose Treue und Loyalität werden niemals vergessen lassen, was Du für uns und das Kreuz auf der Brust gegeben hast! Du bist eine Legende - für immer!“ Kießling hatte schon vor dem Anpfiff Tränen in den Augen. Bei der Ehrung auf dem Spielfeld fiel er Sportchef Rudi Völler in die Arme.

Der 34 Jahre alte Kießling, sechsmaliger Nationalspieler und Bundesliga-Torschützenkönig von 2013, beendet nach dem Spiel gegen Hannover 96 seine Karriere. Er sitzt bei der Partie zunächst auf der Bank. Er war 2006 vom 1. FC Nürnberg nach Leverkusen gewechselt und spielte seitdem ununterbrochen für Bayer.