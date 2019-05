Letztes Heimspiel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Funkel setzt gegen Hannover auf „stärkste Elf“

Trainer Friedhelm Funkel will im letzten Saison-Heimspiel von Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr) gegen die als Absteiger feststehenden Hannoveraner kein Personal schonen. „Wir spielen mit der stärksten Elf“, kündigte der 65-Jährige an.