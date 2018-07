Die Fußball-Bundesliga hat die TV- und Onlinerechte für China für den Zeitraum von fünf Jahren vergeben. Foto: Sven Hoppe (dpa)

„Ich freue mich sehr auf eine starke Partnerschaft mit der Bundesliga. Als eine der fünf großen Fußball-Ligen in Europa hat die Bundesliga eine lange Geschichte und ist die am besten besuchte Fußball-Liga der Welt. Die Bundesliga hat auch eine starke Fangemeinde in China“, sagte Zeng Gang, der Vizepräsident von PP Sports am Montag auf einer Pressekonferenz in der Deutschen Botschaft in Peking.

PP Sports hat sich die Bundesliga-Rechte für die nächsten fünf Jahre von der Saison 2018/19 an gesichert. Mit dem Vertrag erhält das Unternehmen die TV-Rechte der Bundesliga in China in Kooperation mit dem nationalen Fernsehsender CCTV und die exklusiven Onlinerechte für das Internet und weitere Medienkanäle.