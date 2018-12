Arjen Robben wird in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen. Foto: Matthias Balk (Matthias Balk / dpa)

„Es sieht so aus, dass er diese Halbsaison nicht mehr dabei sein wird. Das Risiko ist zu groß, als dass noch etwas passiert“, sagte Trainer Niko Kovac vor dem Bundesliga-Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Hannover 96. Robben soll ab dem 4. Januar und damit im Trainingslager in Katar wieder voll einsteigen können. Zuletzt musste der 34-jährige Niederländer, dessen Bayern-Karriere am Saisonende vorbei ist, wegen Oberschenkelproblemen aussetzen. Robben habe Beschwerden am Muskelansatz, sagte Kovac. „Die Pause werden wir ihm geben.“

Zu möglichen Wechseln in der Startelf für das Duell in Niedersachsen äußerte sich der Münchner Trainer nur zurückhaltend, da man erst das Training abwarten müsse. „Wir haben das mit dem Wechseln reduziert“, sagte Kovac zu seiner vor wenigen Wochen geänderten Marschroute. „Wir waren erfolgreich und da muss sich jeder unterordnen.“ (dpa)