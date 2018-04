Vadis Odjidja (links, hier im Duell mit Turins Paulo Dybala) und seine Mitspieler sind bei Club-Boss Evangelos Marinakis in Ungnade gefallen. (dpa)

Der Besitzer des griechischen Fußball-Erstligisten Olympikos Piräus, Evangelos Marinakis, hat aus Wut über ein Unentschieden die Spieler scharf kritisiert und dem gesamten Team eine Geldstrafe von 400.000 Euro aufgebrummt. "Die Fans und ich haben euch lange toleriert. Viele von euch sollten gleich in den Urlaub gehen", zitierte die griechische Sportpresse Marinakis am Dienstag. Die 400.000 Euro sollen in die Mannschaften des Vereins in anderen Sportarten investiert werden.

"Ich werde die Mannschaft von Grund auf neu aufbauen", sagte Marinakis demnach weiter. Viele der aktuellen Spieler sollen den Verein im Sommer verlassen. Als einer der Kandidaten für einen Abgang gilt dabei auch Marko Marin, der im August 2016 vom FC Chelsea zu Piräus wechselte.

Olympiakos hatte am Samstag beim 1:1 gegen APO Levadiakos zwei Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen gelassen und im Verlauf der Saison zudem Spiele gegen die Erzrivalen AEK Athen und Panathinaikos Athen verloren. Das Team aus der griechischen Hafenstadt liegt vier Spiele vor Saisonende auf dem dritten Platz, der nicht für eine Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation reichen würde.