Französischer Weltmeister

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fuß-OP: FC Bayern vorerst ohne Tolisso

Fußball-Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München wird vorerst ohne Weltmeister Corentin Tolisso auskommen müssen. Der 25 Jahre alte Franzose wurde am Dienstag in Murnau am Bandapparat des Außenknöchels am linken Fuß operiert, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.