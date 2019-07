Rafael van der Vaart gefällt aktuell der Amateurfußball besser. (picture alliance / Christian Charisius/dpa)

Der frühere HSV-Profi Rafael van der Vaart hat die aktuellen Transfersummen im Profifußball angeprangert. "Die Geldsummen sind mittlerweile gemeingefährlich. Als ich von Ajax für fünf Millionen Euro nach Hamburg gewechselt bin, wusste jeder, wer ich war. Wenn aber heute ein Spieler für 30 Millionen Euro zu Watford wechselt, kenne ich den nicht mal", sagte der 36 Jahre alte Ex-Profi in den Medien des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Van der Vaart, der am 13. Oktober sein Abschiedsspiel in Hamburg bestreitet, kritisiert das Fixieren der heutigen Profis vornehmlich auf wirtschaftliche Aspekte. "Profis verdienen mittlerweile so viel Geld, dass viele nur noch deswegen spielen", monierte van der Vaart, der nach eigenen Angaben während seiner aktiven Zeit ein lukratives Angebot aus China erhalten hatte. "Was soll ich in China? Das wäre nichts für mich", saget der frühere niederländische Nationalspieler, der nach seinem Karriereende 2018 beim Erstligisten Esbjerg fb weiter in Dänemark seinen Lebensmittelpunkt hat.

Doch auch van der Vaart war während seiner Zeit dem Lockruf des Geldes gefolgt. Den Wechsel vom Hamburger SV nach Real Madrid 2008 hatte der damalige HSV-Co-Trainer Zeljko Petrovic abwenden wollen. Es sei besser, König in Hamburg zu sein, als ein normaler Prinz in Madrid. "Und das stimmt eigentlich, ich hatte hier alles", meinte van der Vaart über seine ersten drei Jahre beim HSV, "aber wenn man zu Real wechseln kann, macht man das natürlich."

Im Gegensatz zu den Profis würden Amateure zum Training gehen, "weil sie Spaß haben wollen. Sie lieben das Spiel - so wie ich." Als Profi sei auch ihm dieser Spaß abhandengekommen. "Der Druck nahm einfach überhand, es ging nur ums Gewinnen. Für den Amateurfußball ist in dieser Zeit kein Platz." Dieser würde aber eine Wohlfühlatmosphäre liefern: "Dazu zählte es auch, mal nach einem Spiel einen Burger zu essen. Die zwei Tore habe ich davor trotzdem geschossen."

Aufgrund seiner Erfahrungen will van der Vaart bei seinem Sohn Damian - bei allem Talent - auch nicht auf eine Profilaufbahn drängen. "Wenn das Kind damit nicht glücklich ist, sollte man das Niveau ein bisschen runterschrauben, sonst leidet der Spaß darunter." Die Spiele seines Sohnes bei Victoria Hamburg besucht er trotzdem sehr häufig: "Bei Victoria gibt es unter der Tribüne so eine schöne Bar. Wenn die Kinder unten spielen, gehen wir Eltern immer dort runter und trinken etwas. Dann bin ich Amateur - und einfach glücklich." (dpa)