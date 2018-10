7. Spieltag

Gladbach verschärft Bayern-Krise - Unruhe für Kovac

Die Bayern sind am vorläufigen Tiefpunkt angelangt. Nach dem 0:3 gegen Gladbach ist der Serienmeister sogar nur noch Fünfter. Trainer Kovac bringt das vierte sieglose Pflichtspiel am Stück in Bedrängnis.