Verteidiger angeschlagen

Gladbacher Elvedi muss mit Bänderverletzung pausieren

Borussia Mönchengladbach muss im Spitzenspiel bei Werder Bremen am Samstag möglicherweise auf Nico Elvedi verzichten. Der Innenverteidiger ist in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) am Sonntag mit dem Fuß umgeknickt und erlitt eine Bänderverletzung im Sprunggelenk.