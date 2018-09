«Ich schaffe es nicht, das auszublenden», sagt Mario Götze zu seiner aktuellen Situation. Foto: Bernd Thissen (dpa)

Die aktuelle Situation sei „eine Herausforderung“, betonte der 26-Jährige nach dem 1:0-Sieg des BVB in der Champions League in Brügge.

Götze stand in Belgien zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel in der Startelf, wurde aber nach 62 Minuten ausgewechselt. Ähnlich war es bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der ersten DFB-Pokal-Runde gewesen. Trainer Lucien Favre hatte den WM-Helden von 2014 in der 64. Minute ausgewechselt.

In der Bundesliga dagegen hat Götze, Siegtorschütze beim WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft vor vier Jahren, in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Zuletzt war er am Samstag im Ligaspiel des BVB bei 1899 Hoffenheim (1:1) gar nicht im Kader gewesen. (dpa)