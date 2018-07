Mario Gomez geht in dieser Saison weiter für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Foto: Marijan Murat (dpa)

Der 33-Jährige absolvierte am Morgen zunächst den obligatorischen Laktattest, wie der Bundesligist via Twitter mitteilte. Am Nachmittag soll Gomez dann gemeinsam mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Grassau im Chiemgau reisen. Nach dem Vorrunden-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM war Gomez bis zuletzt im Urlaub gewesen. (dpa)