Ist weiter für Zweitligist Greuther Fürth am Ball: Marco Caligiuri. Foto: Armin Weigel (dpa)

Der Kapitän geht damit in seine achte Saison bei den Fürthern, die in der abgelaufenen Spielzeit bis zum Ende um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen mussten. (dpa)