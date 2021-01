Hat bei RB Leipzig eine Ausstiegsklausel: Peter Gulacsi. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

„Ich habe den Anspruch, nicht nur in den nächsten zweieinhalb Jahren auf höchstem Niveau zu spielen, sondern hoffentlich noch viel länger“, sagte der 30-Jährige im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Ich hoffe, das passt zusammen mit dem Plan vom Verein.“ Gulacsi steht bei den Sachsen noch bis 2023 unter Vertrag.

Am Samstag war bekanntgeworden, dass der designierte EM-Teilnehmer in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer besitzt. „Ich kann bestätigen, dass es eine Klausel im Vertrag von Peter gibt und die in diesem Sommer aktiviert werden kann“, sagte sein Berater Hasan Cetinkaya der „Bild“. Die Höhe ließ der Schwede, der auch Emil Forsberg und Barcelonas Frenkie de Jong betreut, offen: „Nur soviel: Sie ist selbst für Corona-Zeiten sehr niedrig.“ In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder loses Interesse an Gulacsi gegeben, ein Abgang kam für den Keeper jedoch nicht infrage. Laut des Berichts arbeiten die RB-Bosse fieberhaft daran, Gulacsi die Klausel abzukaufen.

