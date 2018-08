Heimsieg

Guter Start für Dynamo Dresden: 1:0 gegen Duisburg

Dynamo Dresden ist erfolgreich in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Sachsen setzten sich am Montagabend zum Abschluss des ersten Spieltages mit 1:0 (1:0) gegen den MSV Duisburg durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Lucas Röser in der 39. Minute.