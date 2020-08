BVB-Torjäger Erling Haaland und Youngster Youssoufa Moukoko (l). Foto: Bernd Thissen/dpa (Bernd Thissen / dpa)

„Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen“, schwärmte der BVB-Torjäger im Trainingslager des Bundesligisten in Bad Ragaz. Der Norweger ist zuversichtlich, dass der in diversen Medien bereits als „Wunderstürmer“ gelobte Deutsch-Kameruner den Sprung in den Profi-Fußball schafft: „Er ist viel besser, als ich es mit 15 war. Er trainiert in diesem Alter schon in Dortmund - ich war mit 15 noch in meiner Heimatstadt Bryne.“

Moukoko soll in den kommenden Wochen an das Profi-Niveau herangeführt werden und könnte frühestens an seinem Geburtstag im November sein Bundesliga-Debüt feiern. Er hatte in den vergangenen Spielzeiten im Juniorenbereich für Aufsehen gesorgt und diverse Torrekorde gebrochen.

