BVB-Neuzugang

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Haaland trainiert in Marbella zunächst individuell

Neuzugang Erling Haaland ist im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella zunächst noch außen vor. Der 19 Jahre alte Norweger gehörte zu den Spielern, die am Samstagnachmittag noch nicht an der ersten Einheit in Andalusien teilnahmen.