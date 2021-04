Will einen Wechsel von Erling Haaland im Sommer nicht ausschließen: Spielervermittler Mino Raiola. Foto: Olivier Anrigo/EPA/dpa (Olivier Anrigo / dpa)

„Ich kann bestätigen, dass ich in Dortmund zu Gesprächen war“, sagte der 53-Jährige Sport1. „Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will. Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin. Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das ist für uns okay.“

Zorc hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass der umworbene Haaland bei Borussia Dortmund bleibt. Am 20 Jahre alten Norweger sind mehrere europäische Topclubs interessiert. Zuletzt sorgten Medienberichte aus Spanien über ein Treffen zwischen Haalands Vater Alf-Inge und Berater Raiola mit Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, für Wirbel. Haaland erzielte diese Saison in 23 Bundesligaspielen 21 Tore, in der Champions League traf er diese Spielzeit bereits zehnmal. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.

Raiola erklärte nun, das Verhältnis zwischen ihm und den BVB-Bossen sei trotz allem unbelastet. „Es gibt keinen Krieg zwischen uns und dem BVB - absolut nicht!“ Der Haaland-Berater erklärte zudem, er werde niemals über Gespräche oder Verhandlungen in den Medien sprechen. Darüber rede er nur mit seinen Spielern, den Angehörigen und den jeweiligen Vereinen.

